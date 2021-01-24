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Начальник генштаба Испании ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией 

Lenta.ru 31 минуту назад
Испанский генерал ушел в отставку из-за скандала с вакциной
Фото: globallookpress.com
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вильярроя ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией. Об этом передает El Mundo.
В различных СМИ появились сообщения о том, что генерал использовал свое служебное положение для того, чтобы поставить себе и своим подчиненным вакцину от коронавируса вне очереди. Начальник генштаба в письме министру обороны заявил, что не нарушал установленных правил, однако все же попросил об отставке.
Ранее сообщалось, что в Испании поставят на учет отказавшихся сделать прививку вакцины от коронавируса. Вакцинация при этом будет добровольной. Возможно, прививку должны будут сделать даже те, кто переболел COVID-19.
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В мире , Генштаб , Испания
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