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Москва

Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов 

РИА Новости 26 минут назад
Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов
Фото: Facebook
Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционного платформы — За жизнь", занимающей второе место в Раде, Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов.
Политик вспомнил события 2013-2014 годов, когда в стране произошла насильственная смена власти.

"Самая большая ошибка. Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить", — сказал Лесик.

Политик подчеркнул, что сейчас Украина находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.
Лесик также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Европой и Россией.
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В мире , Украина , Гражданская война , Андрей Лесик , Международный валютный фонд , Москва
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