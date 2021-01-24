Украинский политик назвал ошибкой отказ от российских кредитов

"Самая большая ошибка. Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить", — сказал Лесик.