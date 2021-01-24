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Москва

Стало известно о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу 

Lenta.ru 1 час назад
AstraZeneca сорвала поставки вакцины в Европу
Фото: Reuters
Компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Об этом сообщает Bild.
По данным немецкого издания, одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна. РИА Новости со ссылкой австрийские СМИ передает, что Австрия в первом квартале 2021 года получит втрое меньше доз, чем ожидалось, 600 тысяч вместо двух миллионов доз.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.
Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , РИА Новости , Австрия , Индия , Пуна
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