Россиянка рассказала о жизни в Ухане в разгар пандемии 

Китайский Ухань в начале прошлого года стал городом, откуда многие стремились сбежать, но россиянка Елена была в числе тех, кто сознательно отказался от эвакуации. Спустя год она рассказала РИА Новости о мотивах своего решения, об отношении к себе со стороны местных и возвращении города к нормальной жизни.

Ровно год назад 23 января 2020 года в 10.00 по местному времени город Ухань с населением в 11 миллионов человек был фактически изолирован от внешнего мира из-за эпидемии COVID-19.

В городе было остановлено транспортное сообщение, населению запретили выходить на улицу, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций были отменены. Въехать в Ухань без веских причин было крайне сложно, а покинуть его — практически невозможно. Для всего мира тогда подобные меры казались беспрецедентными, власти других стран активно готовили эвакуацию своих граждан. Карантин с Уханя сняли 8 апреля, на сегодняшний день там официально нет ни одного зараженного COVID.

Россия 5 февраля вывезла из провинции Хубэй Тюменскую область 144 человека, но Елена, которая работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет, от эвакуации отказалась. В разговоре с РИА Новости она поделилась, что "многие до сих пор не понимают, почему я осталась".

"Если бы я эвакуировалась, приехала бы тогда домой, а через некоторое время в моем городе появились бы зараженные, я бы думала, что это моя вина, что я могу быть бессимптомным носителем, болезнь и жизни людей были бы на моей совести. Это была одна из причин, по которая я отказалась от эвакуации. Заранее было уже понятно, что можно это привезти домой", — рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что для нее "решение остаться было однозначно правильным".

Страха не было

Мысленно возвращаясь к началу эпидемии, Елена отмечает, что довольно сложно выделить что-то одно, но вспоминает, что "почему-то не было страха, была полная растерянность и даже потерянность, было непонятно, что делать дальше, ведь никто не знал, что это такое, как к этому относиться, насколько это опасно".

"В этой ситуации просто не понимаешь, что делать, но мне кажется, что русского человека в принципе сложно напугать, моя американская коллега была в панике, сильно нервничала, особенно она боялась, когда в городе были военные, и, по-моему, одна я была спокойна "как в танке". Я понимала, что на ситуацию я повлиять никак не могу, и незачем разводить панику", — поделилась она.

Россиянка также вспомнила, что в то время для нее очень важна была поддержка и помощь друзей.

"У меня достаточно много китайских друзей, которые живут в других городах, они постоянно были на связи, постоянно спрашивали, давали советы, информировали меня о ситуации в Ухане, отслеживая информацию, держали меня в курсе. И с коллегами интересный опыт был, в общежитии осталось только три преподавателя, мы все из разных стран, за время карантина мы не озлобились, не перессорились. Мы всегда были на связи, поддерживали друг друга и помогали. Вот это очень запомнилось", — добавила она.

Продленный карантин

Карантин с Уханя сняли в начале апреля, однако далеко не все смогли тут же свободно выйти в город.

"В апреле нас не открыли, мы так и сидели по своим норкам, из кампуса иностранным преподавателям разрешили выходить с середины июня. А студентам вообще не так давно разрешили выходить с территории университета, примерно полтора-два месяца назад. Конечно, если у них были какие-то острые нужды, например, родственников встретить, телефон или компьютер починить, они могли получить специальное разрешение на выход, а просто покидать кампус они не могли", — рассказала Елена.

Руководство университета, по ее словам, объясняло это необходимостью обеспечения безопасности.

"С одной стороны, наверное, можно понять, на территории много детей, здесь и детсад, и школа, если хотя бы один человек принесет инфекцию в университет откуда-нибудь, то будет хуже, чем было, поэтому они держали до последнего, перестраховывались", — добавила она.

Елена отметила, что семестр в этом году начался позже, 14 сентября, и для многих, кто уехал, большой проблемой стал вопрос, как вернуться обратно.

"Многие мои коллеги не могут вернуться, а работать онлайн — это каторга, второй раз ни за что, если б это растянулось на еще один семестр, я бы с ума сошла", — добавила россиянка.

Она подчеркнула, что в университете уже очень давно нет случаев, маски скорее носят для самоуспокоения, а обязательного требования сидеть в масках на лекциях нет.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ей ездить в другие города Китая , Елена сообщила, что "прямого запрета ездить по Китаю не поступало, но думаю, что это нежелательно, и, если честно, и не особо хочется, учитывая, что ситуация в разных провинциях разная, не хочется создавать проблем себе и университету".

Смотрят с осторожностью

Эпидемия повлияла на жизнь и жителей Уханя, как рассказала Елена, люди стали более осторожные, стараются держать дистанцию, практически все ходят в масках.

"Мне кажется, что жизнь в городе очень быстро восстановилась, можно сказать, что все уже все вернулось в обычный режим, если бы не люди в масках, по Уханю было бы трудно догадаться, что год назад здесь было такое", — отметила собеседница агентства.

Отвечая на вопрос о том, как люди на улицах Уханя относятся лично к ней, Елена отметила, что "всякое бывало, некоторые как-то сильно реагируют на меня, как на иностранку, есть и те, кто, завидя меня издалека, надевают маску, хотя до этого шли без нее, но таких людей единицы".

Она также добавила, что жители Уханя, конечно, чувствуют обиду за то, что некоторые люди и страны обвиняют их в начале эпидемии, что вирус называют "уханьским".

"Мне кажется, что обида есть, но, к счастью, на обычных людей она не выливается. Люди понимают, что это не отношение человека к человеку, а отношения между государствами, где много сложных моментов", — указала она.

Страшно за дом

Елена рассказала, что сейчас с большой тревогой следит за ситуацией в России.

"Мне, конечно, страшно за дом, у меня мама, родственники, друзья в России, есть те, кто переболел. Я даже боюсь открывать новости, цифры о росте числа заболевших меня пугают. Мне так не было страшно читать об Ухане, я знала, что сижу дома, никуда не выхожу, да мы тогда и не знали, чего бояться, только потом стало понятно, что все это серьезно", — поделилась она.

Россиянка также отметила, что, как ни странно, "некоторые до сих пор не до конца понимают, что это за вещи, что нужно быть максимально осторожным и максимально аккуратным, некоторые думают, что это что-то легкое, что-то придуманное, что-то далекое".

"В университете меня спрашивали, поеду ли я домой на каникулы, но я думаю, что, уехав, уже не вернешься, здесь мне все говорят, что это правильно, потому что Ухань сейчас, наверное, самое безопасное место", — сказала она.