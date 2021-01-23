Фармкомпания «Биолек» ( Харьков ) подала 6 января заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19 через министерство здравоохранения , но материалы для проведения экспертизы заявитель по состоянию на 22 января не предоставил. Об этом заявили в Государственном экспертном центре Минздрава, передает «Интерфакс-Украина».

В центре уточнили, что после подачи заявления в Минздрав у заявителя есть 90 дней на то, чтобы предоставить материалы регистрационного досье в Государственный экспертный центр на экспертизу, которая будет проведена в пятидневный срок.

В случае если заявитель не предоставит материалы в течение полутора месяцев после подачи заявления, оно автоматически будет аннулировано. После этого заявитель может повторно подать заявление на регистрацию.

Ранее сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук , уже отмечал, что в конце декабря компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации вакцины «Спутник V для обеспечения вакцинации ею украинских граждан. Политик подчеркивал, что „Спутник V“ является единственной вакциной, разработчик которой, в отличие от всех остальных, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. По словам Медведчука, такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от 3 до 6 месяцев.

При этом украинские власти неоднократно заявляли об отказе от российской вакцины, однако президент Владимир Зеленский отмечал, что это „нелегко объяснить украинским гражданам“.

»Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса. Она была разработана российским Центром им. Гамалеи и показала при испытаниях на добровольцах безопасность и эффективность — свыше 95%. Недавно Минздрав Российской Федерации одобрил ее применение для вакцинации лиц старше 60 лет.