Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram 

"Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram… Мне нужно место, где я могу общаться с друзьями", — рассказал Трамп-младший в видео, которое он запостил в своем Telegram-канале.

По его словам, Telegram обеспечивает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов, и не участвует в "чистке консерваторов" в традиционных соцсетях.

"Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть", — пояснил Трамп-младший.

Аккаунт Дональда Трампа-младшего, еще неделю назад насчитывавший около 300 тысяч подписчиков, сейчас перешагнул через отметку в 540 тысяч. При этом его учетная запись в Twitter по-прежнему намного популярнее: там у Дональда-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров. Twitter в прошлом блокировал аккаунт Трампа-младшего за твиты, которые, по мнению компании, противоречили ее политике.

Сторонники республиканцев и в особенности бывшего президента Дональда Трампа массово мигрируют в Telegram после того, как ведущие соцсети во главе с Twitter заблокировали учетные записи Трампа-старшего и тем самым лишили его излюбленного способа общения со своими сторонниками. Трампа заблокировали по обвинению в подстрекательстве к насилию в Капитолии 6 января. По этому же обвинению ему вынесла импичмент палата представителей. Сенат намерен рассмотреть импичмент задним числом, уже после ухода Трампа с должности.