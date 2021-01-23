На дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом

Чили 15 человек получили положительный результат анализов на коронавирус после вечеринки в честь дня рождения кошки, пишет New York Post.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Вальпараисо. По мнению врачей, нулевым пациентом на этой вечеринке мог стать сам владелец питомца. По данным разным СМИ, состояние некоторых из гостей оценивают как тяжелое — они госпитализированы. При этом сама кошка коронавирусом не заразилась.