На дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом

В Чили 15 человек получили положительный результат анализов на коронавирус после вечеринки в честь дня рождения кошки, пишет New York Post.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Вальпараисо. По мнению врачей, нулевым пациентом на этой вечеринке мог стать сам владелец питомца. По данным разным СМИ, состояние некоторых из гостей оценивают как тяжелое — они госпитализированы. При этом сама кошка коронавирусом не заразилась.
Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес подтвердил произошедшее и назвал действия соотечественников «немыслимым примером безответственного поведения» во время пандемии.
Ранее в Бельгии 18 человек умерли от коронавируса после визита Санта-Клауса в дом престарелых. Однако вирусологи не уверены, что причиной массового заражения стал Санта: распространению вируса способствовала плохая вентиляция в помещении.