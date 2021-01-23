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В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом 

Мир24 57 минут назад
На дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом
Фото: МТРК «МИР» / Ирина Фомочкина
В Чили 15 человек получили положительный результат анализов на коронавирус после вечеринки в честь дня рождения кошки, пишет New York Post.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Вальпараисо. По мнению врачей, нулевым пациентом на этой вечеринке мог стать сам владелец питомца. По данным разным СМИ, состояние некоторых из гостей оценивают как тяжелое — они госпитализированы. При этом сама кошка коронавирусом не заразилась.
Региональный секретарь министерства здравоохранения Франсиско Альварес подтвердил произошедшее и назвал действия соотечественников «немыслимым примером безответственного поведения» во время пандемии.
Ранее в Бельгии 18 человек умерли от коронавируса после визита Санта-Клауса в дом престарелых. Однако вирусологи не уверены, что причиной массового заражения стал Санта: распространению вируса способствовала плохая вентиляция в помещении.
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В мире , Франсиско Альварес , Минздрав РФ , Чили
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