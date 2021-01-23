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Мусор с Эвереста решили превратить в произведения искусства 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Мусор с Эвереста решили превратить в произведения искусства
Фото: pixabay.com
В Непале мусор, собранный на Эвересте, превратят в произведения искусства и выставят в галереи для акцентирования внимания на проблеме загрязнения высочайшей горы планеты Земля. Экспонатами выставки станут пластиковые упаковки, порванные палатки и выброшенные веревки.
Таким образом инициаторы проекта также надеются обеспечить дополнительный источник дохода для местных жителей, которых будут обучать преображению твердых отходов. Художественный центр, занимающийся данной деятельностью, располагается на высоте 3780 метров в Сьянгбоче, на главной тропе, ведущей в базовый лагерь Эвереста.
При успешном привлечении посетителей в Центре рассчитывают справиться с огромным количеством мусора. Такой способ утилизации отходов заменит сжигание в открытых ямах, что пойдет на пользу местной экологии. Об этом пишет «Reuters».
Ранее ученые из Китая и Непала зарегистрировали рост Эвереста. Исследователи отметили, что высота горы за год увеличилась на 86 сантиметров. При расчетах специалисты учли присутствие снежной шапки на вершине горы.
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В мире , Экология , Reuters , Китай , Непал
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