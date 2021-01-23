Байден признался в бессилии изменить «траекторию пандемии»

Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден.
"Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", — сказал Байден.
Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.