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Байден заявил, что «траекторию пандемии» пока изменить нельзя 

РИА Новости 25 минут назад
Байден признался в бессилии изменить «траекторию пандемии»
Фото: © REUTERS / Patrick Semansky
Негативные тенденции пандемии коронавируса в США в ближайшие месяцы сохранятся, считает президент США Джо Байден.

"Мы ничего не можем поделать, чтобы изменить траекторию пандемии в следующие несколько месяцев", — сказал Байден.

Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил в пятницу, что число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за сутки на 188,9 тысячи, было зафиксировано 3,9 тысячи летальных исходов. Согласно информации университета, в общей сложности медики зарегистрировали в США 24,6 миллиона случаев заболевания COVID-19 и более 410 тысяч смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Джозеф Байден , США
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