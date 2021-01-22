Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России 

Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России", но такое увеличение маловероятно, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.
По словам Херема, самой большой угрозой по-прежнему является Россия. "Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", — сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
Херем отметил, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.
Сейчас, по мнению Херема, самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Кроме того, Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".