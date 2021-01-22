Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону из-за России 

Эстонии необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% от ВВП, чтобы противостоять в течение длительного времени "атаке России ", но такое увеличение маловероятно, заявил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

По словам Херема, самой большой угрозой по-прежнему является Россия. "Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии Украине , и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно", — сказал Херем в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Херем отметил, что для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальнобойная артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные системы ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны.

Сейчас, по мнению Херема, самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. Подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения.