Американцам разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19 

Жители США могут получать разные вакцины COVID-19, меняя один препарат на другой между двумя дозами. Такую рекомендацию выпустили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет 22 января газета New York Times.

Отмечается, что рекомендация была выпущена без особого уведомления, и она относится к некоторым «исключительным ситуациям», которые также не раскрываются. При этом в CDC добавили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучен.

В газете напомнили, что ранее в агентстве придерживались строго противоположной позиции — вакцины от разных производителей смешивать запрещалось.