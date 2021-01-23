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Американцам разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19 

ИА Regnum и ещё 4 25 минут назад
Американцам разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
Фото: ТАСС
Жители США могут получать разные вакцины COVID-19, меняя один препарат на другой между двумя дозами. Такую рекомендацию выпустили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет 22 января газета New York Times.
Отмечается, что рекомендация была выпущена без особого уведомления, и она относится к некоторым «исключительным ситуациям», которые также не раскрываются. При этом в CDC добавили, что вопрос безопасности и эффективности смешивания вакцин не изучен.
В газете напомнили, что ранее в агентстве придерживались строго противоположной позиции — вакцины от разных производителей смешивать запрещалось.
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В мире , New York Times , Нью-Йорк , США
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