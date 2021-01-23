Летальность британского штамма связали с перегрузкой больниц

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения — ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения — ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", — сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.

О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок . Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.

Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.

По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.

В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.