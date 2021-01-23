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В ВОЗ объяснили летальность «британского» штамма коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 37 минут назад
Летальность британского штамма связали с перегрузкой больниц
Фото: © REUTERS / Peter Nicholls
Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. Он также сказал, что о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения — ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения — ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", — сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.

О новом варианте коронавируса — VUI-202012/01 — 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Предположительно, он способен передаваться от человека к человеку на 50-70% быстрее обычного варианта SARS-CoV-2.
Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал "основным" среди населения.
По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.
В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ВОЗ , Великобритания
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