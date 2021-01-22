Переброшенные в Вашингтон нацгвардейцы заразились COVID–19

В отелях Вашингтона размещено более сотни бойцов Национальной гвардии США , которые были отправлены в американскую столицу после беспорядков в Капитолии и заразились коронавирусом, пишет журнал Politico.

В настоящее время профильный комитет Сената Конгресса США ведет расследование, как это могло произойти и насколько нацгвардейцы соблюдали меры предосторожности. В том числе есть подозрение, что большое число заражений могло произойти, когда на время инаугурации нового президента США Джозефа Байдена бойцов разместили на автомобильной парковке. В результате там насчитывалось около пяти тысяч человек, причем на всех было лишь две туалетных кабинки. Кроме того, на парковке не было wifi, это привело к тому, что бойцы чаще общались друг с другом.

Как оказалось, перед отправкой в Вашингтон многие нацгвардейцы не сдавали тестов на Covid-19, в том числе потому, что были экстренно переброшены туда после захвата сторонниками Трампа 6 января Капитолия.

При этом у большинства нацгвардейцев заболевание проходит бессимптомно. Но перед отъездом из Вашингтона всем бойцам Нацгвардии, находящимся в столице, придется сдать тест на коронавирус.