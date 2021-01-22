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Более сотни нацгвардейцев заразились Covid-19 в Вашингтоне 

Российская Газета 1 час назад
Переброшенные в Вашингтон нацгвардейцы заразились COVID–19
Фото: РИА Новости
В отелях Вашингтона размещено более сотни бойцов Национальной гвардии США, которые были отправлены в американскую столицу после беспорядков в Капитолии и заразились коронавирусом, пишет журнал Politico.
В настоящее время профильный комитет Сената Конгресса США ведет расследование, как это могло произойти и насколько нацгвардейцы соблюдали меры предосторожности. В том числе есть подозрение, что большое число заражений могло произойти, когда на время инаугурации нового президента США Джозефа Байдена бойцов разместили на автомобильной парковке. В результате там насчитывалось около пяти тысяч человек, причем на всех было лишь две туалетных кабинки. Кроме того, на парковке не было wifi, это привело к тому, что бойцы чаще общались друг с другом.
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Как оказалось, перед отправкой в Вашингтон многие нацгвардейцы не сдавали тестов на Covid-19, в том числе потому, что были экстренно переброшены туда после захвата сторонниками Трампа 6 января Капитолия.
При этом у большинства нацгвардейцев заболевание проходит бессимптомно. Но перед отъездом из Вашингтона всем бойцам Нацгвардии, находящимся в столице, придется сдать тест на коронавирус.
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В мире , Джозеф Байден , Конгресс США , США
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