Twitter заблокировал аккаунт Верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу

Под фотографией был следующий текст: «Месть неизбежна». AP отмечает, что надпись связана с речью Хаменеи, которую он произнес в декабре, — она касалась убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В своей речи Хаменеи не назвал Трампа по имени, но повторил клятву отомстить тем, кто отдал приказ и осуществил нападение на генерала.

Представитель Twitter заявил, что твит нарушил правила соцсети по публикации оскорбительного контента, а сама учетная запись — «политику в сфере манипулирования и спама, в частности, по созданию поддельных аккаунтов». В компании не уточнили детали.

Другие аккаунты, связанные с офисом Верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его основная учетная запись, отмечает агентство. Reuters при этом пишет, что заблокированный аккаунт был фейковым.

Касем Сулеймани был командиром элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В начале 2020 года он находился в Ираке вместе с еще несколькими высокопоставленными иранскими военными. 3 января 2020 года США нанесли авиаудар по автоколонне, в которой ехал Сулеймани, в результате чего он погиб.

Пентагоне пояснили, что авиаудар нанесли, чтобы «защитить американский персонал за границей» и чтобы предотвратить атаки, которые якобы планировал Иран. Трамп заявил, что это стало ответом на нападение на иракскую базу 27 декабря, во время которого погиб американский военнослужащий.

На прощание с Сулеймани в Багдаде и Тегеране пришли несколько сотен тысяч человек. После убийства генерала в Иране объявили трехдневный траур. После этого иранские власти объявили Пентагон террористической организацией, а 8 января нанесли авиаудары по двум военным базам США в Ираке. В честь генерала Сулеймани в августе 2020 года назвали новую иранскую ракету класса «земля — земля».