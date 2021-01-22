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AP: Twitter заблокировал аккаунт Верховного лидера Ирана из-за угроз в адрес Трампа 

RTVI 1 час назад
Twitter заблокировал аккаунт Верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP
Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, связанную с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, после появления фотографии гольфиста, похожего на 45-го президента США Дональда Трампа, который находится в тени дрона. Об этом сообщает AP.
Под фотографией был следующий текст: «Месть неизбежна». AP отмечает, что надпись связана с речью Хаменеи, которую он произнес в декабре, — она касалась убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В своей речи Хаменеи не назвал Трампа по имени, но повторил клятву отомстить тем, кто отдал приказ и осуществил нападение на генерала.
Представитель Twitter заявил, что твит нарушил правила соцсети по публикации оскорбительного контента, а сама учетная запись — «политику в сфере манипулирования и спама, в частности, по созданию поддельных аккаунтов». В компании не уточнили детали.
Другие аккаунты, связанные с офисом Верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его основная учетная запись, отмечает агентство. Reuters при этом пишет, что заблокированный аккаунт был фейковым.
Касем Сулеймани был командиром элитного подразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В начале 2020 года он находился в Ираке вместе с еще несколькими высокопоставленными иранскими военными. 3 января 2020 года США нанесли авиаудар по автоколонне, в которой ехал Сулеймани, в результате чего он погиб.
В Пентагоне пояснили, что авиаудар нанесли, чтобы «защитить американский персонал за границей» и чтобы предотвратить атаки, которые якобы планировал Иран. Трамп заявил, что это стало ответом на нападение на иракскую базу 27 декабря, во время которого погиб американский военнослужащий.
На прощание с Сулеймани в Багдаде и Тегеране пришли несколько сотен тысяч человек. После убийства генерала в Иране объявили трехдневный траур. После этого иранские власти объявили Пентагон террористической организацией, а 8 января нанесли авиаудары по двум военным базам США в Ираке. В честь генерала Сулеймани в августе 2020 года назвали новую иранскую ракету класса «земля — земля».
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Комментарии 1
В мире , Али Хаменеи , Касем Сулеймани , Дональд Трамп , Пентагон , Reuters , Ирак , Иран , США
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