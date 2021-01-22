Боявшаяся заразиться COVID-19 у стоматолога женщина погибла от превышения дозы обезболивающего

Великобритании 29-летняя Александрия Пирс-Бэддли, у которой был тяжёлый абсцесс полости рта, случайно умерла из-за превышения дозы таблеток, снимающих боль. Женщина отказалась от похода к дантисту, так как очень боялась заразиться коронавирусом.

Пирс-Бэддли обнаружила дома её мать. Жительница Уинсфорда, графство Чешир, скончалась в мае, но тогда все подумали, что женщина покончила с собой, так как в её крови нашли и большую дозу алкоголя.

К этому выводу семья пришла также из-за сообщения, которое Александрия отправила своему бывшему бойфренду.

Через 20 минут я не смогу двигаться, — написала женщина, сообщает таблоид The Sun.

Полиция расследовала смерть как возможное самоубийство, но позже эта версия была исключена. Выяснилось, что Пирс-Бэддли решила лечить абсцесс полости рта дома, так как страх перед COVID-19 вызывал в ней настоящую панику.