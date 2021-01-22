ВОЗ заключила договор с Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения через свою программу COVAX заключила договор с Pfizer /BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19, заявил в пятницу на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сегодня я рад объявить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на 40 миллионов доз вакцины. В дополнение к этому мы ожидаем поставки 150 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, ожидающей разрешения на использование в чрезвычайных условиях, которые будут доступны для распределения через программу COVAX в первой четверти этого года", — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что таким образом, распределение вакцин в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить 2 миллиарда доз вакцин от вируса.

Это подтвердил и председатель и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, который подчеркнул, что вакцины его компании начнут поставлять в первой четверти этого года.

В свою очередь глава GAVI Сет Беркли, сообщил, что в ближайшую неделю Альянс вакцин озвучит 190 странам-участницам примерные даты, когда могут начаться поставки вакцин в государства.

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