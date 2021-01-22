Билл Гейтс привился от коронавируса 

Основатель Microsoft , мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс рассказал, что получил первую дозу вакцины от коронавируса и поблагодарил всех участников создания препаратов против COVID-19.

"Одно из преимуществ того, что тебе 65 — это то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим ведомствам и работающим на передовой медикам, которые привели нас к этому моменту", — написал Гейтс в Twitter.

Однако миллиардер в публикации не уточнил, дозу какой именно вакцины он получил.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.