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В Шотландии планируют продать с аукциона самый дорогой в мире виски 

News.ru 1 час назад
В Шотландии продадут с аукциона самый дорогой в мире виски
Фото: РИА Новости
Аукционный дом Whisky Auctioneer в Шотландии выставил на онлайн-аукцион бутылку одного из самых редких сортов виски — 60-летнего Macallan. Стоимость лота может превысить рекордную цену за бутылку этого напитка.
Действующий рекорд был поставлен в 2019 году, тогда виски Macallan из той же партии приобрёл один из коллекционеров за 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,65 млн).
В 1986 году было выпущено всего 12 бутылок односолодового виски Macallan, который был подвергнут дистилляции в 1926 году.
Вполне вероятно, что Macallan 1926 Fine and Rare побьёт мировой рекорд стоимости продаваемого на аукционах виски. Для коллекционеров это самая ценная бутылка, — приводит ТАСС слова эксперта по редким сортам виски Ангуса Макрейлда.
Выставленная на аукцион бутылка входит в крупную частную коллекцию, которую собирал предприниматель из Колорадо Ричард Гудинг в течение 20 лет. В его коллекции также имеются виски таких брендов, как Bowmore, Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, которые больше не выпускаются. Лот был выставлен на торги семьёй коллекционера, который скончался в 2014 году.
Торги за бутылку Macallen пройдут 12–22 февраля. Вместе с раритетным напитком также будут выставлены на аукцион ещё около двух тысяч бутылок из коллекции Гудинга. По предварительным оценкам экспертов, эта часть коллекции будет распродана за несколько миллионов фунтов стерлингов.
Ранее NEWS.ru писал, что уличный арт-художник Бэнкси, вдохновлённый пандемией коронавируса, недавно нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку. Владельцы двухэтажного дома выставили его на торги, оценив в £5 млн При этом средняя цена домов на этой улице составляет £300 тысяч.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Соединенное Королевство , Шотландия
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