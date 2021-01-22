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Москва

Российские книги не попали на Украину из-за обложек 

Украина.ру 1 час назад
Книги 18 российских изданий запретили ввозить на Украину
Фото: ТАСС
На полках книжных магазинов Украины не появятся еще 18 российских изданий, ввоз которых в страну запретил Госкомитет по телевидению и радиовещанию. Об этом 22 января со ссылкой на информацию ведомства сообщают «Украинские новости».
Речь идет о книгах российского издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ).
Книжная продукция попала по запрет в связи с тем, что на обложках этих книг издатель поместил рекламу российских издательств «Эксмо» и АСТ, а также портала Yandex.ru.
Издательства и интернет-портал находятся под экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, который обвиняет их в антиукраинской деятельности.

«Кроме того, эти книги содержат рекламу социальной сети ВКонтакте, которая широко задействована в информационной войне против Украины. Именно из-за этой социальной сети осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против нашей страны на временно оккупированных территориях Донбасса», — говорится в сообщении.

К владельцам сети ВКонтакте СНБО также применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
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