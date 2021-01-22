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Кипр открывает границы для туристов из всех стран 

Москва24 46 минут назад
Кипр откроет границы для туристов из всех стран
Фото: ТАСС
С 1 марта Кипр открывает границы для туристов из всех стран. Об этом сообщает Турпром. В соответствии с эпидситуацией каждая страна будет обозначена цветами. К примеру, иностранцам из "зеленой" зоны тест на COVID-19 проходить будет не нужно, отрицательный результат должны предоставить туристы из "оранжевой" зоны, а путешественникам из "красной" зоны понадобится повторный тест.

"Если у туристов не будет положительного результата на COVID-19 по прибытии, то они смогут посещать Кипр без карантинных ограничений", — сказал замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

По его словам, таким образом будет снят запрет на въезд граждан из 56 стран. Ранее сообщалось, что власти Грузии с 1 февраля отменяют запрет на регулярное авиасообщение с другими странами, введенный в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
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