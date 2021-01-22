НАТО призвала Россию прекратить признание Южной Осетии и Абхазии 

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить признание регионов Абхазия и Южная Осетия", — сказал он.

Столтенберг добавил, что также призывает Россию "соблюдать территориальную целостность Грузии и уважать международное право".

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 22 января посещает штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также участвует в заседании совместной комиссии НАТО-Грузия.

Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузи и Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более 2 тысяч человек с абхазской стороны. Около 200 пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии.