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Крымские татары услышали в словах Кравчука признание Крыма российским 

Российская Газета и ещё 9 17 минут назад
В Крыму слова Кравчука сочли признанием полуострова российским
Фото: ТАСС
Перекладывая на Россию ответственность за решение проблем Крыма, экс-президент Украины Леонид Кравчук фактически признает российский статус полуострова. Такое мнение РИА Новости высказала член совета по межнациональным отношениям при президенте России, депутат крымского парламента Чингиз Якубов.
В откровениях Кравчука по поводу Крыма депутат услышал явную ностальгию по безвозвратно утерянному для Украины полуострову и тому, что сама Украина больше никогда не вернется в границы 2013 года.

— Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации, — пояснил свою точку зрения Чингиз Якубов. — Так что здесь все понятно.

Кравчук заявил о желании посетить Крым
Возвращаясь к причинам, по которым Кравчук хотел бы посетить полуостров, Чингиз Якубов отметил, что в российском Крыму у крымских татар есть условия для развития национальной культуры и получения образования. В республике есть национальная телерадиокомпания, вещающая на крымско-татарском языке, работает и развивается инженерно-педагогический университет, близится к завершению строительство соборной мечети в Симферополе.

— Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы, — сказал депутат крымского парламента. — Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны. В Конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков. А наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" сообщил о своем желании посетить полуостров. После общественного резонанса, вызванного его заявлением, Кравчук в эфире национального канала Украины НСН опроверг собственное заявление, сказав, что его не так поняли. Кравчук, представляющий Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, пояснил, что он хотел бы увидеть Крым своими глазами, чтобы понять, какие там произошли изменения, притесняют ли в российском Крыму крымских татар. Однако сейчас, по словам политика, делать это несвоевременно, чтобы не вызывать нежелательных кривотолков. Отвечая на вопрос о водоснабжении полуострова, Кравчук заявил, что теперь это является ответственностью России.
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В мире , Политика , Крым наш , Леонид Кравчук , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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