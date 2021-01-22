Румыния назначила нового посла в России 

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил Кристиана Истрате послом в России, он должен cменить Василе Соаре, который работал в Москве с 2013 года, сообщила администрация главы государства.
Назначение Истрате вызвало недоумение у многих румынских комментаторов.
«Конечно же, в Россию следовало направить человека, который знает русский язык и русскую культуру. Неужели Истрате послали в Москву, чтобы спорить с русскими, убеждать их, что место Румынии в НАТО?!», — заявил обозреватель Ион Кристою, передает РИА «Новости».
В свою очередь исследователь из Бухарестского университета Щербан Чокулеску отметил, что в Москву следовало направить «кого— то с определенным интеллектуальным престижем», однако задача румынского посла в Москве, по его мнению, так или иначе будет сложной.
По его словам, причиной обострения двусторонних отношений стала, в частности, русофобия румын.
«Для любого посла будет очень трудно вывести из инерции румыно-российские отношения», — заявил эксперт.
Новый посол в России назначен в рамках массовой замены румынских дипломатических представителей в ряде стран. Новый посол Истрате по образованию юрист, работает в МИД Румынии с 1990 года. В 1994-1999 годах был заместителем главы румынской делегации на Конференции по разоружению в Женеве, в 2000-2004 годах — заместителем главы постоянного представительства Румынии в Североатлантическом совете НАТО в Брюсселе, в 2006-2011 годах — послом в Норвегии, с 2013 года — главой постоянной миссии Румынии при международных организациях в Вене.