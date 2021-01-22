Румыния назначила нового посла в России 

Назначение Истрате вызвало недоумение у многих румынских комментаторов.

«Конечно же, в Россию следовало направить человека, который знает русский язык и русскую культуру. Неужели Истрате послали в Москву, чтобы спорить с русскими, убеждать их, что место Румынии в НАТО?!», — заявил обозреватель Ион Кристою, передает РИА «Новости».

В свою очередь исследователь из Бухарестского университета Щербан Чокулеску отметил, что в Москву следовало направить «кого— то с определенным интеллектуальным престижем», однако задача румынского посла в Москве, по его мнению, так или иначе будет сложной.

По его словам, причиной обострения двусторонних отношений стала, в частности, русофобия румын.

«Для любого посла будет очень трудно вывести из инерции румыно-российские отношения», — заявил эксперт.