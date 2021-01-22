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Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии 

РИА Новости 2 часа назад
Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России", касающейся событий в Южной Осетии 2008 года, односторонним и политизированным.
В четверг ЕСПЧ обнародовал решение по грузинской жалобе, поданной против России в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии. Комментируя решение, Минюст РФ указал, что Страсбургский суд признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России. При этом Минюст не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.

"Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятное усилие, чтобы признать очевидное: что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств", — сказал глава государства информационному агентству "Рес", его слова приводятся на сайте президента.

Как отметил Бибилов, "однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ". По его словам, это совершенно односторонний, политизированный документ, "имеющий мало общего с подлинными событиями и фактами, продиктованный антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных".

"ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини (В 2009 году глава международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии Хайди Тальявини представила доклад, где ответственность за начало конфликта возлагается на Тбилиси — ред.), прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона… ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция", — подчеркнул президент.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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В мире , Анатолий Бибилов , Минюст РФ
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