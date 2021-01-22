Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии 

В четверг ЕСПЧ обнародовал решение по грузинской жалобе, поданной против России в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии. Комментируя решение, Минюст РФ указал, что Страсбургский суд признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России. При этом Минюст не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.

"Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятное усилие, чтобы признать очевидное: что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств", — сказал глава государства информационному агентству "Рес", его слова приводятся на сайте президента.

Как отметил Бибилов, "однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ". По его словам, это совершенно односторонний, политизированный документ, "имеющий мало общего с подлинными событиями и фактами, продиктованный антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных".

"ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини (В 2009 году глава международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии Хайди Тальявини представила доклад, где ответственность за начало конфликта возлагается на Тбилиси — ред.), прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона… ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция", — подчеркнул президент.