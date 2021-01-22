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Франция и Польша пригрозили Pfizer штрафами 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Франция и Польша пригрозили Pfizer штрафами за срыв вакцинации
Фото: ТАСС
Французские и польские власти допустили штрафы для Pfizer, которая не соблюдает обязанности по поставке вакцины от коронавируса, сообщает РЕН ТВ. Ранее сотрудничество с американской компанией приостановили власти Саудовской Аравии.
Во Франции о возможных санкциях заявил представитель министерства иностранных дел страны Клеман Бон. Он подчеркнул, что «обязательства должны соблюдаться», в противном случае речь пойдёт о денежном взыскании. В Польше, отмечают журналисты, уже зафиксированы перебои с поставками препарата.
Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер отметил, что штрафы к Pfizer могут быть применены уже в следующем месяце, если график поставок вакцины будет нарушаться.
Пару дней назад итальянские власти пригрозили Pfizer судебным иском. Об этом журналистам заявил Министр по региональным проблемам Франческо Бочча. Он подчеркнул, что срывы поставок антивируса — это «неуважение» к стране. Недовольство сотрудничеством с американской компанией также выражали в ФРГ. Задержки поставок препарата наблюдаются и в других странах Евросоюза: Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония направили в Еврокомиссию жалобу на действия Pfizer.
Саудовская Аравия тем временем приостановила вакцинацию американским препаратом. Власти страны отметили, что из-за срыва поставок под вопрос ставится повторное введение вакцины, которое должно осуществляться через три недели после первой. Таким образом, людям, прошедшим первый этап вакцинации, придется начинать все сначала.
Ранее, как сообщал «Рамблер», канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсуждала с президентом России Владимиром Путиным возможность сотрудничества по вакцине «Спутник V». Она отметила, что сотрудничество российских и европейских властей возможно только при условии, что оно будет одобрено Европейским медицинским агентством. В этом случае можно будет говорить и о вакцинации европейцев «Спутником V», и о совместном производстве препарата, резюмировала канцлер.
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Комментарии
В мире , Ангела Меркель , Владимир Путин , Петр Мюллер , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , РЕН ТВ
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