Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Американский эксперт раскрыл смысл крещенских купаний Путина 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Американский эксперт раскрыл смысл крещенских купаний Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях с одной конкретной целью, заявил в эфире программы «Место встречи» американский эксперт Майкл Бом. По его словам, глава государства полез в ледяную воду, чтобы насолить Джо Байдену.
В программе продемонстрировали интернет-мемы, в которых сравниваются два президента — российский и американский. При этом в смешных картинках были указаны преимущества Путина, в частности, стойкость его характера. Несмотря на то, что недоброжелатели зовут национального лидера «бункерным дедом», он свободно купается в проруби. В то же время Джо Байден с трудом может вспомнить имя собственной супруги, отметили авторы мемов.
Забавные иллюстрации прокомментировал приглашенный эксперт Майкл Бом. Он попытался оправдать своего президента, в итоге заявив, что Путин полез в ледяную воду назло Байдену, чем вызвал смех в студии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин процитировал в эфире ток-шоу высказывание киногероя Данилы Багрова из фильма «Брат». Он отреагировал крылатой фразой «Не брат ты мне, гнида … (чернокожая –прим. ред.)» на реплику историка Александра Сытина о том, что последний не признаёт идею всеобщего братства. Гость, отвечая на реплику телеведущего, заявил, что это сказал не он, но смысл идеи передан верно.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии
В мире , Политика , Данила Багров , Джозеф Байден , Андрей Норкин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение