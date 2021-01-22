Американский эксперт раскрыл смысл крещенских купаний Путина 

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях с одной конкретной целью, заявил в эфире программы «Место встречи» американский эксперт Майкл Бом. По его словам, глава государства полез в ледяную воду, чтобы насолить Джо Байдену

В программе продемонстрировали интернет-мемы, в которых сравниваются два президента — российский и американский. При этом в смешных картинках были указаны преимущества Путина, в частности, стойкость его характера. Несмотря на то, что недоброжелатели зовут национального лидера «бункерным дедом», он свободно купается в проруби. В то же время Джо Байден с трудом может вспомнить имя собственной супруги, отметили авторы мемов.

Забавные иллюстрации прокомментировал приглашенный эксперт Майкл Бом. Он попытался оправдать своего президента, в итоге заявив, что Путин полез в ледяную воду назло Байдену, чем вызвал смех в студии.