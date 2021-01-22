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Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности
Фото: ТАСС
Украинcкий лидер Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, призвав объединяться и поддерживать друг друга.

«Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу. Давайте беречь нашу Украину и быть едиными. И в радости, и в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас. С Днем соборности, большой и сильный народ», — написал Зеленский в Telegram.

Зеленский считает, что фраза из универсала об объединении УНР и ЗУНР «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины» сейчас вызывает широкий спектр эмоций.

«Это жаль. Из-за того, что государственным деятелям не хватило тогда мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину. Это и боль. Ведь через сто лет Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины. И это уверенность. Что в будущем мы сможем все преодолеть и вместе станем творцами нового акта соединения», — написал Зеленский.

Он призвал учиться различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других — тех, «кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. И поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата».
Президент отметил, что в этом году «мы встречаем День Соборности с чувством глубокой скорби и траура по нашим согражданами, погибшим во время пожара в Харькове».
День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.
Напомним, в четверг в результате возгорания в здании, переоборудованном под дом престарелых в Харькове, погибли 15 человек, еще пятеро пострадали.
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В мире , Владимир Зеленский , Днепр , Республика Крым
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