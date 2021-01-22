В Белоруссии ужесточили наказания за несанкционированные акции 

Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в Белоруссии ужесточает наказание за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, вводятся также штрафы за незаконное использование флагов.

В частности, в соответствии с новой редакцией кодекса, нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (более 1 тыс. 140 долларов) или общественными работами, или административным арестом, в то время как ч. 1. ст. 23.34 пока еще действующего КоАП предполагает предупреждение или штраф до 30 базовых величин (более 340 долларов), или административный арест, передает ТАСС

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Штраф по данной статье составит от 5 до 30 базовых величин.

Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он будет составлять от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста.

Увеличены и взыскания по статье за умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом. Появилась также статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования водителями звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия. Штраф по ней составляет до 10 базовых величин с лишением прав сроком до года или без лишения.

Кроме того, кодекс дополнен новой статьей «Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д.». Штраф по ней составляет «от 5 до 20 базовых величин для физического лица, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 40 базовых, а для юридического лица — от 20 до 60 базовых величин».

Новый Кодекс об административных правонарушениях вводится в действие с 1 марта.