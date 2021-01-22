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Лишение русского особого статуса в Молдавии назвали преступлением 

Артём Кульша 1 час назад
Политолог назва лишение русского особого статуса в Молдавии преступлением
Фото: ТАСС
Решение Конституционного суда Молдавии о несоответствии Конституции особого статуса русского языка — государственное преступление. Об этом политический аналитик Валентин Крылов заявил «Sputnik Молдова».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», КС признал особый статус русского языка несоответствующим Конституции Молдавии. Суд мотивировал это тем, что русский не может иметь привилегированный статус по сравнению с другими языками национальных меньшинств.

«Это, с моей точки зрения, государственное преступление», — прокомментировал Крылов.

Он назвал решение КС противоречащим здравому смыслу и элементарной юридической практике и логике. Аналитик напомнил, что закон о функционировании языков был закреплен в качестве конституционного, когда молдавский основной закон принимался, и поэтому изменения в него могут быть внесены лишь по меньшей мере двумя третями голосов депутатов парламента. Также он назвал формулировку суда абсурдной. При этом Крылов выразил готовность уважать вердикт.

«Вопрос языка в поликультурном, полиэтничном государстве является одним из важнейших и относится к проблемам национальной безопасности. Особая роль русского языка существует объективно — так сложилось», — заявил Валентин Крылов.

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В мире , Валентин Крылов , ИА Sputnik
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