Пока вы спали: Запад ждет роста экономики России 

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Эксперты Вашингтонского Института международных финансов (IIF) пересмотрели оценки падения ВВП России в 2020 году с минус 4,8% до 3,6% и ожидают энергичный рост экономики в текущем году. Об этом со ссылкой на доклад IIF пишет газета «Известия».

Институт прогнозирует «сравнительно сильный» отскок ВВП в 3,9% по итогам 2021 года и связывает улучшение показателей с мягкими ограничениями, введенными из-за коронавируса, а также с сохранением деловой активности.

При этом российские эксперты подчеркнули, что многое будет зависеть от скорости восстановления доходов населения.

Названы самые популярные у туристов российские регионы

Составленный аналитиками «Сбер Индекса» топ-10 российских регионов по росту числа туристов возглавили Владимирская и Калининградская области. Об этом сообщает РБК.

Так, турпоток во Владимирской области, где находятся города Золотого кольца, летом 2020 года вырос на 64% по сравнению с 2019 годом, а зимой — на 48%. Калининградская область по приросту туристов летом заняла второе место (+59%), зимой — четвертое (+20%).

Также летом туристы активно посещали Карелию (+ 47%), Тверскую (+38%) и Астраханскую (+37%) области, а зимой Камчатку (+27%), Краснодарский край (+21%) и Дагестан (+18%).

Из-за холодов в России с 1 по 20 января на 21% вырос спрос на шубы и изделия из натурального и искусственного меха. Самыми востребованными оказались норковые шубы, полушубки и жилеты, со ссылкой на исследование «Платформы ОФД» пишет газета «Известия».

В маркетплейсе Lamoda отметили, что в январе москвичи увеличили трату на зимнюю одежду на 22%, а продажи шуб из искусственного меха выросли на 57%.

Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли до 53,4 тыс. руб. за тонну и приблизились к историческому рекорду биржевой цены. В Минэнерго потребовали от нефтяников увеличить запасы топлива и загрузку НПЗ и подчеркнули, что «ситуация находится под постоянным контролем», сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, причиной подорожания топлива на оптовом рынке стал мировой рост цен на бензин. С конца прошлого года нефтекомпании увеличивают экспорт, при этом объем предложения на внутреннем рынке снижается.

Беспрецедентный комплекс фискальных и монетарных мер по поддержке экономики США привел к увеличению количества валюты в обороте на 3 трлн и падению курса доллара на 13%. Продолжение такой политики приведет к дальнейшему ослаблению доллара, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

При этом они подчеркнули, что российская экономика от этого может выиграть, но ждать автоматического укрепления рубля не стоит, так как на курс российской нацвалюты влияют нефтяные котировки, падение экономики, дефицит бюджета и усиление инфляции.