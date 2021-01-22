Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы спали: Запад ждет роста экономики России 

Елена Прошина 44 минуты назад
Пока вы спали: Запад ждет роста экономики России
Фото: Reuters
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Запад улучшил прогноз по ВВП России

Эксперты Вашингтонского Института международных финансов (IIF) пересмотрели оценки падения ВВП России в 2020 году с минус 4,8% до 3,6% и ожидают энергичный рост экономики в текущем году. Об этом со ссылкой на доклад IIF пишет газета «Известия».
Институт прогнозирует «сравнительно сильный» отскок ВВП в 3,9% по итогам 2021 года и связывает улучшение показателей с мягкими ограничениями, введенными из-за коронавируса, а также с сохранением деловой активности.
При этом российские эксперты подчеркнули, что многое будет зависеть от скорости восстановления доходов населения.
Читать новость полностью

Названы самые популярные у туристов российские регионы

Составленный аналитиками «Сбер Индекса» топ-10 российских регионов по росту числа туристов возглавили Владимирская и Калининградская области. Об этом сообщает РБК.
Так, турпоток во Владимирской области, где находятся города Золотого кольца, летом 2020 года вырос на 64% по сравнению с 2019 годом, а зимой — на 48%. Калининградская область по приросту туристов летом заняла второе место (+59%), зимой — четвертое (+20%).
Также летом туристы активно посещали Карелию (+ 47%), Тверскую (+38%) и Астраханскую (+37%) области, а зимой Камчатку (+27%), Краснодарский край (+21%) и Дагестан (+18%).

В России на фоне холодов заметно увеличился спрос на шубы

Из-за холодов в России с 1 по 20 января на 21% вырос спрос на шубы и изделия из натурального и искусственного меха. Самыми востребованными оказались норковые шубы, полушубки и жилеты, со ссылкой на исследование «Платформы ОФД» пишет газета «Известия».
В маркетплейсе Lamoda отметили, что в январе москвичи увеличили трату на зимнюю одежду на 22%, а продажи шуб из искусственного меха выросли на 57%.
Читать новость полностью

В России дорожает бензин

Цены на бензин АИ-92 на СПбМТСБ выросли до 53,4 тыс. руб. за тонну и приблизились к историческому рекорду биржевой цены. В Минэнерго потребовали от нефтяников увеличить запасы топлива и загрузку НПЗ и подчеркнули, что «ситуация находится под постоянным контролем», сообщает «Коммерсант».
По мнению экспертов, причиной подорожания топлива на оптовом рынке стал мировой рост цен на бензин. С конца прошлого года нефтекомпании увеличивают экспорт, при этом объем предложения на внутреннем рынке снижается.
Читать новость полностью

США на пути к обесцениванию доллара

Беспрецедентный комплекс фискальных и монетарных мер по поддержке экономики США привел к увеличению количества валюты в обороте на 3 трлн и падению курса доллара на 13%. Продолжение такой политики приведет к дальнейшему ослаблению доллара, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
При этом они подчеркнули, что российская экономика от этого может выиграть, но ждать автоматического укрепления рубля не стоит, так как на курс российской нацвалюты влияют нефтяные котировки, падение экономики, дефицит бюджета и усиление инфляции.
Читать новость полностью
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии 143
В мире , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
00:54
Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19
Шоу-бизнес
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
04:06
Видео с интересными фактами про Джо Байдена
Политика
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
03:03
Общежитие со «сталактитами» сняли на видео
Общество
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
02:33
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение