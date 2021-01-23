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США обвинили бывшую сотрудницу посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов 

ТК «Звезда» и ещё 5 44 минуты назад
США обвинили экс-сотрудницу посольства в Москве в заговоре об отмывании денег
Фото: pixabay.com
Министерство юстиции США обвинило бывшую сотрудницу американского посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Дипломат обвиняется в заговоре с целью кражи государственных документов США и мошенничестве, краже государственных документов, заговоре об отмывании денег»— говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о документах, связанных с американской программой реадмиссии беженцев. Также дипломат обвиняется в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
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В мире , Происшествия , Министерство юстиции США , Москва , Нью-Йорк , США
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