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Dawn: Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V» 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Пакистанские власти получили официальный запрос на одобрение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для её использования в стране. Об этом пишет издание Dawn.
В сообщении отмечается, что «российская государственная компания», которая производит вакцину «Спутник V», подала заявку на получение разрешения на экстренное применение своей вакцины в Пакистане.
Также подобную заявку на использование своей вакцины в Пакистане подала китайская компания.
Согласно последним данным Минздрава страны, в Пакистане коронавирус выявлен у более чем 528 тыс. человек, выздоровели более 482 тыс. человек, число смертельных случаев превысило 11 тыс.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
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В мире , Альберто Фернандес , Пакистан
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