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Все проекты Илона Маска показали на видео 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Сейчас Илон Маск возглавляет минимум 9 проектов, которые еще совсем недавно считались фантастикой. В число этих проектов входят автопилот Tesla, который позволяет водителю не водить автомобиль, проект Chicago Express Loop, который представляет собой скоростной подземный тоннель, вакуумный поезд Hyperloop, который будет быстрее самолетов, проект по созданию киборгов и всемирного бесплатного интернета Neuralink, проект по освоению космоса и колонизации Марса Spaсe-X. Кроме этого Илон Маск является одним из создателей платежной системы PayPal.
И это лишь те идеи, которые Илон Маск озвучил миру. А сколько еще у него задумок в голове — можно только догадываться.
В мире , Видео , Илон Маск , PayPal
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