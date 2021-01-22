На «Голосе Америки»* начались кадровые чистки

Сразу после вступления Джо Байдена в должность президента Соединенных Штатов в международных вещателях США, которые находятся под контролем государства, начались кадровые чистки, сообщает газета Washington Post.
В среду сразу после инаугурации Байдена ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк, назначенный Дональдом Трампом. Это ведомство курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*). Пэк заявил, что уволился со своего поста по требованию Байдена.
И. о. главы USAGM была назначена журналистка Келу Чжао, сотрудник "Голоса Америки"* с почти 40-летним стажем. Чжао в свою очередь в четверг уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс. Временным главой "Голоса Америки"* стала Иоланда Лопес, также ветеран радиостанции.
По мнению издания, кадровая политика Байдена в данной сфере отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.
*"Голос Америки" включен Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента