На «Голосе Америки»* начались кадровые чистки

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В среду сразу после инаугурации Байдена ушел в отставку глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Майкл Пэк, назначенный Дональдом Трампом . Это ведомство курирует целый ряд новостных ресурсов, в том числе радиостанцию "Голос Америки"* (VOA*). Пэк заявил, что уволился со своего поста по требованию Байдена.

И. о. главы USAGM была назначена журналистка Келу Чжао, сотрудник "Голоса Америки"* с почти 40-летним стажем. Чжао в свою очередь в четверг уволила директора VOA Роберта Райлли и его заместителя Элизабет Роббинс. Временным главой "Голоса Америки"* стала Иоланда Лопес, также ветеран радиостанции.

По мнению издания, кадровая политика Байдена в данной сфере отражает заявления некоторых критиков Трампа, утверждавших, что экс-президент хочет превратить новостные ресурсы в рупоры своих взглядов.