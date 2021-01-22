Власти Новой Зеландии объявили выкуп оружия у населения

"Оружие будут собирать в полицейских участках по всей стране по предварительной записи. Компенсацию выплатят только тем, кто имеет действительную лицензию на огнестрельное оружие, незаконные владельцы будут освобождены от ответственности за нарушение закона", — приводит подробности ТАСС.