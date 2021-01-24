Джонсон потребовал от Байдена новой торговой сделки

В канцелярии премьер-министра говорят, что шаг к новой сделке был сделан в субботу в ходе длительной телефонной беседы двух лидеров. Джонсон и Байден говорили о «глобальном ответе на пандемию коронавируса».

Также обсуждались планы Байдена по возвращению в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения . Но новое торговое соглашение между союзниками является более важным приоритетом для Джонсона, чем для Байдена, отметили журналисты AP.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании обвинил действующего президента США Дональда Трампа в «разжигании мятежа». Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтверждён и демократия победила, добавил Джонсон.

Байден сразу после церемонии инаугурации подписал указ о возврате Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Распоряжение о выходе из неё подписал предыдущий лидер Дональд Трамп. Он считал, что организация недостаточно хорошо справилась с пандемией коронавируса. Если бы ВОЗ быстрее среагировала, в США якобы не было бы столько заражённых и умерших от последствий COVID-19.