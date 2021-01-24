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Борис Джонсон потребовал от Байдена новой торговой сделки 

News.ru и ещё 1 19 минут назад
Джонсон потребовал от Байдена новой торговой сделки
Фото: EPA
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту США Джо Байдену о своём желании заключить новое торговое соглашение между США и Великобританией.
В канцелярии премьер-министра говорят, что шаг к новой сделке был сделан в субботу в ходе длительной телефонной беседы двух лидеров. Джонсон и Байден говорили о «глобальном ответе на пандемию коронавируса».
Также обсуждались планы Байдена по возвращению в Парижское климатическое соглашение и Всемирную организацию здравоохранения. Но новое торговое соглашение между союзниками является более важным приоритетом для Джонсона, чем для Байдена, отметили журналисты AP.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании обвинил действующего президента США Дональда Трампа в «разжигании мятежа». Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтверждён и демократия победила, добавил Джонсон.
Байден сразу после церемонии инаугурации подписал указ о возврате Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Распоряжение о выходе из неё подписал предыдущий лидер Дональд Трамп. Он считал, что организация недостаточно хорошо справилась с пандемией коронавируса. Если бы ВОЗ быстрее среагировала, в США якобы не было бы столько заражённых и умерших от последствий COVID-19.
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Комментарии
В мире , Переворот в Венесуэле , Борис Джонсон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ВОЗ , Венесуэла , Париж , США , Великобритания , Франция
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