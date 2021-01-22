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Генерал-губернатор Канады ушла в отставку 

ТАСС и ещё 1 53 минуты назад
Генерал-губернатор Канады ушла в отставку
Фото: Reuters
Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт объявила в четверг, что уходит в отставку на фоне скандала со своими подчиненными. Об этом говорится в ее заявлении.

"После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо", — сказала она. Пейетт подчеркнула, что "каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую обстановку". "За последние несколько месяцев в Ридо-холле (резиденции генерал-губернатора — прим. ТАСС) возникла напряженность, я сожалею об этом", — добавила Пейетт.

Трюдо уже распространил заявление, в котором сообщил, что принял отставку генерал-губернатора страны. Временно исполняющим эти обязанности будет глава Верховного суда Ричард Вагнер.
Летом 2020 года появились сообщения о том, что в офисе генерал-губернатора царит "атмосфера токсичности", в создании которой негласно подчиненные обвиняли Пейетт. В частности, они утверждали, что их притесняют и оскорбляют. После этого Тайный совет при премьер-министре начал проверку этих сведений. Как сообщил в телеканал CBC, в четверг расследование было завершено, а выводы "были неутешительными" для генерал-губернатора страны. Официально Пейетт ни в чем не обвиняли.
Бывший канадский астронавт Жюли Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году. Традиционно генерал-губернатор назначается британским монархом, чьи интересы он представляет в Канаде, после консультаций с канадским премьер-министром.
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В мире , Джастин Трюдо , ИТАР-ТАСС , Канада
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