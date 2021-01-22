Генерал-губернатор Канады ушла в отставку 

"После 28 лет службы стране я написала заявление об отставке. Я проинформировала об этом премьер-министра Джастина Трюдо", — сказала она. Пейетт подчеркнула, что "каждый человек имеет право на здоровую и безопасную рабочую обстановку". "За последние несколько месяцев в Ридо-холле (резиденции генерал-губернатора — прим. ТАСС) возникла напряженность, я сожалею об этом", — добавила Пейетт.