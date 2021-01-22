Республиканцы предложили отложить импичмент Трампа

Лидер республиканцев в сенате конгресса США Митч Макконнелл предложил отложить начало рассмотрения процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа до февраля.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника в Республиканской партии США.
По её данным, Макконнелл хочет таким образом дать юристам бывшего президента больше времени для подготовки к началу процесса.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предоставляет сенату возможность самостоятельно определить порядок и время предполагаемого импичмента Дональда Трампа.