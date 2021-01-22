Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Байден приказал разведке изучить антироссийские истории 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Байден приказал разведке изучить антироссийские истории
Фото: EPA
Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал указание американскому разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», Алексеем Навальным и «наградами» за убитых солдат ВС США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден дал задание [американскому] разведсообществу провести полный анализ кибератаки на [компанию] Solar Wind, [якобы имевшее место] вмешательство России в [американские] выборы 2020 года, [якобы имевшее место] использование химического оружия против лидера [несистемной] оппозиции [блогера] Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за [убийство] американских солдат», — приводит слова Псаки РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на то, что США будут взаимодействовать с Россией для продвижения собственных интересов, они будут привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму Назван объем финансирования ЕС на подрыв территориальной целостности России Назван объем финансирования ЕС на подрыв территориальной целостности России Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
Комментарии 32
В мире , США , Энтони Блинкен , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , МИД , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение