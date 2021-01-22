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Европа сохранит открытые границы, но обозначит «тёмно-красные» зоны 

News.ru и ещё 2 15 минут назад
Европа ввела понятие «темно-красных» зон
Фото: ТАСС
Внутренние границы Европы будут открыты, но необязательные поездки нужно ограничивать. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

Мы согласились, что границы должны быть открытыми, но все несущественные поездки должны быть строго ограничены, — сказал он.

Мишель подчеркнул, что члены ЕС должны прийти к единой позиции по сертификатам вакцинации.
Лидеры Евросоюза провели видеоконференцию по вопросам борьбы с COVID-19 21 января. На ней было принято решение о введении нового понятия — «тёмно-красные» зоны пандемии в Европе. Так будут называть очаги с самым высоким показателем распространения инфекции, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
В отношении этих зон могут вводить «целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ», добавила она.
Впрочем, признала дер Ляйен, Евросоюз сейчас почти целиком одна большая «красная» эпидемическая зона.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Евросоюз пообещал Киеву помочь с получением вакцины от COVID-19. В 2021 году Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза будет всецело пересмотрено.
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Комментарии 2
В мире , Саммит , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия
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