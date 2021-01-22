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Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.

«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», — приводит слова Байдена ТАСС.

Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , ИТАР-ТАСС
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