Афроамериканец впервые станет главой Пентагона 

На действительной военной службе Остин находился больше 40 лет и стал шестым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды. В администрации Байдена считают, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и выводе американских войск из Ирака.

Ранее, в ходе слушаний в Сенате, Остин заявлял, что что Китай и Россия являются главными стратегическими соперниками США. По его мнению, государства наращивают военную мощь для соперничества с США в разных уголках мира, включая Арктику и космос.