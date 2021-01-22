Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Афроамериканец впервые станет главой Пентагона 

ТК «Звезда» и ещё 8 26 минут назад
Афроамериканец впервые станет главой Пентагона
Фото: Reuters
В Конгрессе США утвердили отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Таким образом он стал первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. Об это сообщает The Washington Post.
На действительной военной службе Остин находился больше 40 лет и стал шестым в истории Соединенных Штатов афроамериканцем, получившим четыре генеральские звезды. В администрации Байдена считают, что Остин играл ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и выводе американских войск из Ирака.
Ранее, в ходе слушаний в Сенате, Остин заявлял, что что Китай и Россия являются главными стратегическими соперниками США. По его мнению, государства наращивают военную мощь для соперничества с США в разных уголках мира, включая Арктику и космос.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ рассказали о первом дне Трампа после ухода с президентского поста СМИ рассказали о первом дне Трампа после ухода с президентского поста В США вспыхнули беспорядки после инаугурации Байдена В США вспыхнули беспорядки после инаугурации Байдена Кандидат на пост главы Пентагона считает РФ и КНР главными соперниками США Кандидат на пост главы Пентагона считает РФ и КНР главными соперниками США
В мире , США , Законопроекты , Ллойд Остин , Пентагон , Конгресс США , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
02:33
Видео мобильного пункта вакцинации в ТЦ «Мега»
Общество
Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео
00:44
Момент двойного теракта в Багдаде сняли на видео
Происшествия
Видео занятий по кавалерийской подготовке
02:29
Видео занятий по кавалерийской подготовке
Армия
С МКС сделаны видео редких природных явлений
00:28
С МКС сделаны видео редких природных явлений
Наука и техника
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение