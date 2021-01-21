Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата

Министерство иностранных и европейских дел Албании 21 января объявило персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева и потребовало от него покинуть страну в течение 72 часов.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, эта мера была предпринята из-за многочисленных нарушений введенных правительством Албании ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

МИД Албании подчеркнули, что «албанское правительство стремится к укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией и выражает сожаление в связи с тем, что реализации доброй воли обеих сторон помешали неоднократные действия отдельного представителя российского дипломатического персонала в Тиране».

Подчеркивается, что с апреля 2020 года, когда были введены ограничения, жалобы на дипломата поступали неоднократно. В МИД Албании с удовлетворением отметили, что посол России в Тиране Михаил Афанасиев продемонстрировал готовность к сотрудничеству по этому вопросу и пообещал оказать воздействие на дипломата, однако Кривошеев вновь проигнорировал предупреждения.