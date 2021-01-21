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Москва

Албания выслала российского дипломата за пренебрежение ограничениями 

ИА Regnum 25 минут назад
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Фото: ТАСС
Министерство иностранных и европейских дел Албании 21 января объявило персоной нон-грата российского дипломата Алексея Кривошеева и потребовало от него покинуть страну в течение 72 часов.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, эта мера была предпринята из-за многочисленных нарушений введенных правительством Албании ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
В МИД Албании подчеркнули, что «албанское правительство стремится к укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией и выражает сожаление в связи с тем, что реализации доброй воли обеих сторон помешали неоднократные действия отдельного представителя российского дипломатического персонала в Тиране».
Подчеркивается, что с апреля 2020 года, когда были введены ограничения, жалобы на дипломата поступали неоднократно. В МИД Албании с удовлетворением отметили, что посол России в Тиране Михаил Афанасиев продемонстрировал готовность к сотрудничеству по этому вопросу и пообещал оказать воздействие на дипломата, однако Кривошеев вновь проигнорировал предупреждения.
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Комментарии
В мире , Политика , Алексей Кривошеев , МИД , Албания , Тирана
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