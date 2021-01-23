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Москва

Трамп пообещал подыскать себе новое занятие 

ТК «Звезда» и ещё 8 59 минут назад
Трамп пообещал подыскать себе новое занятие
Фото: Stefani Reynolds Consolidated News Photos Globallookpress
Бывший американский лидер Дональд Трамп обозначил, что планирует подыскать для себя новый род деятельности, однако займется этим позже. Об этом экс-президент рассказал газете Washington Examiner.
Данное заявление стало первым комментарием, который Трамп сделал для прессы после сложения полномочий. На момент беседы со СМИ он находился в гольф-клубе во флоридском Палм-Бич.
Один из помощников бывшего главы государства ранее указывал, что Трампу требуется передышка. Он понадеялся, что тот в ближайший месяц «просто будет играть в гольф».
Ранее Дональд Трамп, покидая вместе с семьей Белый дом, пообещал провожающим его поклонникам вернуться назад. Бывший американский президент отбыл из резиденции во Флориду за четыре часа до инаугурации Джо Байдена.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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