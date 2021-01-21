Украина пригласила США на саммит по Крыму

"Мы ожидаем прямого и активного участия США в качестве одного из ключевых организаторов конференции по Крыму. Мы планируем проведение специального саммита по Крыму на Украине летом, — сказал он. — Мы пригласили США участвовать на самом высшем из возможных уровней".