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Украина пригласила США на саммит по Крыму летом 

ТАСС 57 минут назад
Украина пригласила США на саммит по Крыму
Фото: РИА Новости
Украина ожидает, что США примут участие на самом высшем из возможных уровней в саммите по Крыму летом. Об этом заявил в четверг украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, выступая в ходе видеоконференции Национальной коалиции поддержки евразийского еврейства.

"Мы ожидаем прямого и активного участия США в качестве одного из ключевых организаторов конференции по Крыму. Мы планируем проведение специального саммита по Крыму на Украине летом, — сказал он. — Мы пригласили США участвовать на самом высшем из возможных уровней".

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В мире , Владимир Ельченко , Республика Крым , США
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