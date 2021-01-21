Додон намерен отстоять статус русского языка в Молдавии 

«КС принял это решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности, которой руководила до избрания президент Майя Санду. Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает всё, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — сказал Додон ТАСС.