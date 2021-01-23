В сенате процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля

«Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля», — передает его слова ТАСС.

За две недели обе стороны — обвинения и защиты — смогут к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Материалы по импичменту Трампу будут переданы в Сенат в понедельник 25 января.