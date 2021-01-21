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Москва

На Украине решили выключить лампочки в Кремле 

Артём Кульша 1 час назад
На Украине поставили цель выключить лампочки в Кремле
Фото: ТАСС
Цель Украины должна состоять в том, чтобы выключить лампочки в Кремле. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил дипломат Владимир Огрызко.
Огрызко, как сообщал «Рамблер», — бывший министр иностранных дел Украины. На днях он назвал возможности, существующие в киберпространстве, сравнимыми по разрушительности с ядерным оружием. Дипломат рассказал, что в последние годы изучает возможности повлиять подобным образом на Россию.

«Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле», — заявил он и призвал вообразить всего лишь двухдневный энергетический коллапс такого города, как Москва.

Также Огрызко высказал мнение, что Украина может предложить США чрезвычайно важные возможности в киберпространстве, а также возможности в акватории Черного моря. Он назвал его потенциальным театром столкновений.
В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
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В мире , Владимир Огрызко
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