На Украине поставили цель выключить лампочки в Кремле

Огрызко, как сообщал «Рамблер», — бывший министр иностранных дел Украины. На днях он назвал возможности, существующие в киберпространстве, сравнимыми по разрушительности с ядерным оружием. Дипломат рассказал, что в последние годы изучает возможности повлиять подобным образом на Россию.

«Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле», — заявил он и призвал вообразить всего лишь двухдневный энергетический коллапс такого города, как Москва.

Также Огрызко высказал мнение, что Украина может предложить США чрезвычайно важные возможности в киберпространстве, а также возможности в акватории Черного моря. Он назвал его потенциальным театром столкновений.

В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала и внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.