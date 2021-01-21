Украинская звезда TikTok объявила войну офицеру ВСУ 

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан рассказал «Обозревателю» о конфликте с блогером di.rubens, которая обвинила его в «войне с мирным населением».
Как писал «Рамблер», ранее Штефан опубликовал на своей странице в Facebok видео di.rubens из TikTok, где она выбирала между странами и сделала выбор в пользу России.
Штефан возмутило, что снималось это видео на Майдане, «где происходили события со слезами на глазах».
В беседе с «Обозревателем» Штефан рассказал, что ролик набрал в TikTok около трех миллионов просмотров и 350 тысяч лайков, поэтому он и опубликовал пост с критикой.
По его словам, он надеялся, что девушка поймет свою ошибку, «но она решила идти другим путем» — написать на него жалобу в Министерство обороны Украины и потребовать официальных извинений от Штефана.
«Она собирается подать на меня в суд за ее же видео, которое было в открытом публичном информационном пространстве. Более того — перешла на личные оскорбления, обозвав меня манипулятором, мошенником», — рассказал он.
По словам Штефана, слова девушки о том, что он «воюет против мирного населения» — «нарратив российских пропагандистов».
«Сказав «Россия» она не нарушила закон, но четко определила свою позицию. По моему мнению, негативную в сегодняшних условиях», — заключил он.
На свой странице в Instagram di.rubens назвала Штефана «позором украинский армии» и заявила, что он «решил прохайпиться на лжи и сфальсифицированной информации», спровоцировав угрозы в ее адрес.