Украинская звезда TikTok объявила войну офицеру ВСУ 

Анатолий Штефан Офицер Вооруженных сил Украины рассказал «Обозревателю» о конфликте с блогером di.rubens, которая обвинила его в «войне с мирным населением».

Как писал «Рамблер», ранее Штефан опубликовал на своей странице в Facebok видео di.rubens из TikTok, где она выбирала между странами и сделала выбор в пользу России.

Штефан возмутило, что снималось это видео на Майдане, «где происходили события со слезами на глазах».

В беседе с «Обозревателем» Штефан рассказал, что ролик набрал в TikTok около трех миллионов просмотров и 350 тысяч лайков, поэтому он и опубликовал пост с критикой.

По его словам, он надеялся, что девушка поймет свою ошибку, «но она решила идти другим путем» — написать на него жалобу в Министерство обороны Украины и потребовать официальных извинений от Штефана.

«Она собирается подать на меня в суд за ее же видео, которое было в открытом публичном информационном пространстве. Более того — перешла на личные оскорбления, обозвав меня манипулятором, мошенником», — рассказал он.

По словам Штефана, слова девушки о том, что он «воюет против мирного населения» — «нарратив российских пропагандистов».

«Сказав «Россия» она не нарушила закон, но четко определила свою позицию. По моему мнению, негативную в сегодняшних условиях», — заключил он.