Меркель заявила о готовности сотрудничать с Россией по «Спутнику V» 

«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», — приводит ее слова РИА «Новости».